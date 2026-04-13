A luglio il cuore antico della Rocchetta sarà visitabile

A luglio sarà possibile visitare il cuore antico della Rocchetta Mattei, un edificio risalente al 1859. Si tratta della parte più antica e autentica del complesso, che è attualmente in fase di recupero. La Rocchetta, situata nell’Appennino bolognese, è nota per il suo stile architettonico eclettico. Il progetto di restauro riguarda specificamente questa porzione storica, che rappresenta il nucleo originale dell’edificio.

Non è solo un simbolo dell'Appennino bolognese. Alla Rocchetta Mattei, gioiello dell'architettura eclettica, è infatti in via di completamento il progetto di recupero della porzione più antica e autentica del complesso, quella risalente al 1859, dove il Conte Cesare Mattei stabilì la sua dimora.🔗 Leggi su Bolognatoday.it il cuore antico di milano: visita guidata ai resti della città celtica e romanaScopri le origini più antiche di Milano, quando ancora era Medhelan, la città dei Celti e dei Romani. Torna l'Itinerario Zodiac/Palermo astrale, viaggio metafisico attraverso il cuore più antico della cittàUn itinerario in cui architettura urbana e corpi celesti si incontrano in un gioco di specchi.