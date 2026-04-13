A Genova il 2° Circular City Forum | conferenze esposizioni e laboratori per mettere al centro l' economia circolare
A Genova si svolge dal 17 al 22 aprile la seconda edizione del Circular City Forum, un evento dedicato all’economia circolare. La manifestazione prevede conferenze, esposizioni e laboratori, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla sostenibilità urbana. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità del Comune di Genova e la proposta di creare una Rete delle Città tra i principali Comuni italiani.
Da venerdì 17 a mercoledì 22 aprile arriva a Genova la seconda edizione del “Circular City Forum”, che avrà come temi principali la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità del Comune di Genova e la proposta, lanciata ai principali Comuni italiani, di costituire una Rete delle Città.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ramadan a Genova: Circolare inclusione tra didattica, laicità e autonomia scolastica al centro del dibattito.Genova è al centro di un dibattito acceso sulla gestione del Ramadan nelle scuole, in seguito a una circolare della dirigente dell'istituto Vittorio...
Conou, economia circolare dell’olio usato: qualità, legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito.Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione...