A Cervignano l’arte supera i confini | torna Borderland Orizzonti
A Cervignano del Friuli, mercoledì 15 aprile alle 18, si inaugura la 20esima edizione di “Borderland Orizzonti” alla Casa della Musica. La rassegna, dedicata all’arte contemporanea, torna dopo due anni di pausa, presentando un percorso di relazioni e sperimentazioni artistiche. L’evento celebra vent’anni di attività, consolidando il suo ruolo come uno dei progetti culturali più duraturi della regione.
Vent’anni di arte contemporanea, relazioni e sperimentazione. Riparte da Cervignano del Friuli “Borderland Orizzonti”, rassegna che mercoledì 15 aprile alle 18 inaugura la sua 20esima edizione alla Casa della Musica, segnando un traguardo importante per uno dei progetti culturali più longevi e.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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