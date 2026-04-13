A Borgomanero torna Arte a palazzo | l' edizione 2026 guarda a san Francesco
C'è tempo fino al 17 aprile per iscriversi alla diciannovesima edizione di "Arte a palazzo", la rassegna che tra il 7 maggio e il 22 dicembre 2026 ospiterà diverse esposizioni negli spazi di palazzo Tornielli a Borgomanero. Per l'edizione 2026, l'amministrazione ha stabilito una corsia.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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