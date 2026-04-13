A Baronissi nasce Magno for Kids la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambini
A Baronissi si terrà la prima edizione di “Magno for Kids”, una giornata dedicata a screening pediatrici gratuiti per i bambini. L’evento si svolgerà sabato 19 aprile 2026, dalle 8:30 alle 17, presso il Parco della Rinascita. L’iniziativa mira a offrire controlli sanitari gratuiti ai più piccoli, con operatori sanitari presenti per tutta la giornata. La manifestazione è aperta a tutti i bambini della zona.
Baronissi compie un passo importante nella promozione della salute infantile con la prima edizione di “Magno for Kids”, la giornata di screening pediatrici gratuiti in programma sabato 19 aprile 2026, dalle ore 8:30 alle ore 17, presso il Parco della Rinascita. L’iniziativa, promossa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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