A 35 dalla prima uscita Cinemazero propone la versione restaurata de Il silenzio degli innocenti
A 35 anni dalla prima uscita, Cinemazero di Pordenone e il Visionario di Udine ospitano una proiezione speciale de Il silenzio degli innocenti, in versione restaurata. La rassegna si svolge dal 13 al 15 aprile e dura tre giorni. La pellicola viene proposta in una versione restaurata, visibile solo in questa finestra temporale.
A 35 anni dalla sua uscita, Il silenzio degli innocenti torna a Cinemazero di Pordenone e al Visionario di Udine, in una straordinaria versione restaurata, per soli tre giorni: da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile.Diretto da Jonathan Demme e tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris, il film.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Il Silenzio degli Innocenti compie 35 anni e torna al cinema: Hannibal Lecter vi aspetta in versione 4KA 35 anni dal suo debutto, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema si prepara a terrorizzare nuovamente le sale italiane.
‘Il silenzio degli innocenti’ compie 35 anni e torna al cinema restauratoIl cinema restaura un capolavoro indiscusso come Il silenzio degli innocenti, e un cinefilo risponde.