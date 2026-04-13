80 quintali di rifiuti raccolti a Melendugno | Romina Power in prima linea

A Melendugno, oltre 300 volontari si sono radunati per una pulizia ambientale, raccogliendo circa 80 quintali di rifiuti tra le spiagge di San Foca e la pineta di Torre dell’Orso. Tra i partecipanti c’era anche l’artista Romina Power, che ha preso parte attivamente all’evento. L’iniziativa si è svolta durante una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree naturali.

Oltre 300 persone si sono riunite a Melendugno per una massiccia operazione di pulizia ambientale che ha coinvolto le spiagge di San Foca e la pineta di Torre dell’Orso. In occasione della Giornata regionale della costa, l’iniziativa ha la partecipazione attiva di 28 associazioni, dell’amministrazione comunale e di numerosi cittadini, riuscendo a raccogliere più di 80 quintali di rifiuti, con una prevalenza di materiale plastico. Un impegno concreto tra tradizione e tutela del territorio. Romina Power, che da alcuni anni risiede nel comune salentino, ha assunto il ruolo di madrina dell’evento, partecipando direttamente ai lavori con guanti e sacchi per la raccolta dei detriti lungo un tratto di costa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 80 quintali di rifiuti raccolti a Melendugno: Romina Power in prima linea Rifiuti, 80 quintali raccolti lungo le marine: Romina Power al fianco dei volontariMELENDUGNO – La cura del territorio e la tutela delle spiagge passano attraverso gesti concreti e collettivi. Mantova: 3,5 quintali di rifiuti raccolti in due ore dai volontariQuesta mattina, lunedì 13 aprile 2026, diverse realtà di volontariato ambientale si sono attivate nel territorio mantovano per la Giornata del Verde...