76mila farmacisti in piazza | battaglia per stipendi e servizi

Oltre 76mila farmacisti delle farmacie private hanno partecipato a una manifestazione lunedì 13 aprile. La protesta si è concentrata sul mancato rinnovo dell’accordo nazionale, fermo dal 31 agosto 2024. La mobilitazione è stata organizzata per chiedere miglioramenti salariali e servizi, evidenziando la volontà di far ascoltare le proprie esigenze dalle istituzioni. La manifestazione si è svolta in diverse città italiane, coinvolgendo un’ampia parte del settore.

Oltre 76mila lavoratori del comparto delle farmacie private sono scesi in piazza questo lunedì 13 aprile per manifestare contro lo stallo contrattuale che blocca il rinnovo dell’accordo nazionale fermo dal 31 agosto 2024. La mobilitazione, che vede coinvolti farmacisti e collaboratori, si concentra a Roma con un corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 9 per concludersi nei pressi della sede di Federfarma, in Piazza San Giovanni in Laterano. La lotta per la dignità salariale e i nuovi compiti territoriali. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno dato il via alla protesta per rivendicare un adeguamento delle retribuzioni che tenga conto dell’inflazione e del potere d’acquisto perso dai lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 76mila farmacisti in piazza: battaglia per stipendi e servizi Sciopero dei farmacisti il 13 aprile, stop di 24 ore: la protesta di oltre 76mila lavoratori del privatoLunedì 13 aprile oltre 76mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private sosteranno una nuova giornata di sciopero. Leggi anche: Aumento stipendi personale sanitario (non medico): novità per biologi, fisici, chimici, farmacisti