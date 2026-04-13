Il Milan sta attraversando un momento di difficoltà nelle ultime partite di Serie A, con risultati che si alternano. La squadra sembra mancare di una chiara identità tattica, sia con il modulo 4-3-3 che con il 3-5-2. Le scelte fatte sul mercato non sembrano aver portato a una strategia ben definita, influenzando le prestazioni complessive. La mancanza di una linea di gioco riconoscibile si riflette nelle ultime uscite in campionato.

Arriviamo da una 32^ giornata di campionato che ci ha dimostrato ancora una volta come il Como sia una squadra con una filosofia chiara: Fàbregas vuole dominare il possesso palla, riconquistare la sfera in fase offensiva e cercare i gol con il gioco, il bel gioco. Il primo tempo contro l'Inter ha confermato tutte queste qualità e la filosofia chiara del gioco del Como. Un primo tempo simile a quanto visto contro il Milan. Nella ripresa poi le due milanesi sono riuscite a vincere sfruttando i limiti difensivi e le scelte radicali di Fàbregas. Ma perché parliamo del Como? Torniamo sulla parola chiave, ovvero la filosofia, un modo, un pensiero chiaro di giocare un tipo di calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 4-3-3 o 3-5-2, al Milan è mancata una cosa sul mercato: una filosofia di calcio

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