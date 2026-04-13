15 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 15 aprile, giorno che segna il 105º nel calendario gregoriano, porta con sé persone nate sotto il segno zodiacale indicato. Chi è nato in questa data si distingue per un carattere pratico e determinato, con la capacità di concludere con successo le imprese avviate. Questo giorno è spesso associato a individui con una forte volontà e una tendenza a perseverare nelle attività intraprese.

Il 15 aprile è il 105º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è concreto e perseverante, con una forte capacità di portare a termine ciò che inizia.Santo del giorno: San Paterno, vescovo.Proverbio del giorno: D'aprile non ti scoprire.Fatti salienti: Nel 1452 nasce a Vinci Leonardo da.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: 15 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco VERGINE 2026 | OROSCOPO | ASTROLOGIA EVOLUTIVA