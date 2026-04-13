13 aprile nasce Caterina de’ Medici l' orfana diventata Regina del ' mistero'

Il 13 aprile 1519 nasceva a Firenze Caterina de’ Medici, una delle figure più discusse della storia rinascimentale. Orfana fin dalla giovane età, trascorse gli anni dell'infanzia tra varie corti italiane prima di diventare regina. La sua vita è stata caratterizzata da eventi che hanno lasciato traccia nel tempo, tra alleanze, matrimoni e decisioni che hanno influenzato il corso della storia.

Firenze, 13 aprile 2026 – Il 13 aprile 1519 nasceva a Firenze Caterina de’ Medici, figura circondata ancora oggi da misteri e leggende. Futura regina di Francia, dove oltre a regnare introdusse molti segreti della cucina toscana, è nota per aver portato la forchetta alla corte francese, già utilizzata a Firenze. E non solo. L’influenza di Caterina nell’arte della tavola. Chiamò a Parigi i migliori cuochi e pasticceri fiorentini, che realizzarono i primi gelat i, ossia i sorbetti, macarons e farine di mandorle. Quelli che venivano chiamati all'epoca ‘maccarone’, erano semplici biscotti alle mandorle, che già venivano gustati del Medioevo veneziano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 13 aprile, nasce Caterina de’ Medici, l'orfana diventata Regina del 'mistero' Leggi anche: Ascolti tv del 13 marzo, Antonella Clerici regina del venerdì. Scontro De Martino e Scotti Una giornata particolare: stasera su La7 Caterina de’ Medici e i segreti di corteDal Louvre ai Castelli della Loira fino a Firenze, Cazzullo esplora la vita di Caterina de' Medici, sovrana astuta e protagonista della politica...