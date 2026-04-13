13 04 – Nuovo appello di Papa Leone per la pace – Salvini | Se l’Ue non cambia il Patto di Stabilità faremo da soli – Sinner torna numero 1

Il Papa ha nuovamente chiesto di lavorare per la pace in diverse zone di conflitto, tra cui l’Ucraina e il Sudan. Nel frattempo, un politico ha dichiarato che, se l’Unione Europea non modificarà il Patto di Stabilità, l’Italia agirà in modo autonomo. Contestualmente, un tennista ha riconquistato la posizione di numero uno nel ranking mondiale.

Home > Podcast > 1304 – Nuovo appello di Papa Leone per la pace – Salvini: “Se l’Ue non cambia il Patto di Stabilità faremo da soli” – Sinner torna numero 1 Nuovo appello di Papa Leone per la pace nei diversi teatri di guerra nel mondo, dall’Ucraina al Sudan. Salvini: “Giorgetti teme la recessione? Riusciremo ad aiutare italiani”. Il leader della Lega si prepara alla manifestazione dei Patrioti del 18 aprile e striglia l’Ue: “Se non cambiano il Patto di Stabilità faremo da soli”. Sinner batte Alcaraz 7-6, 6-3, conquista l’Atp di Montecarlo e torna in vetta al ranking mondiale. 1304 – Nuovo appello di Papa Leone per la pace – Salvini: “Se...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 13/04 – Nuovo appello di Papa Leone per la pace – Salvini: “Se l’Ue non cambia il Patto di Stabilità faremo da soli” – Sinner torna numero 1 Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. Matteo Salvini: “Se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche alle regole europee La priorità, secondo Matteo Salvini, è rivedere le norme europee che limitano la capacità...