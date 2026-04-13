Il 12 aprile 2026 in Ungheria si sono svolte le elezioni parlamentari, con il candidato del Partito Popolare Europeo che sembra aver ottenuto la maggioranza dei seggi. Con quasi il 97% dei voti scrutinati, il partito di Peter Magyar si avvicina a 138 seggi, superando nettamente i 55 di Fidesz, la formazione di Viktor Orban, e i 6 di un partito di estrema destra. Orban conclude così un mandato durato 16 anni.

Con il 96,89% dei voti scrutinati, Tisza, il partito di Peter Magyar, dovrebbe ottenere 138 seggi nel nuovo Parlamento in Ungheria, contro i 55 di Fidesz di Viktor Orban e i 6 del partito di estrema destra Mi Hazank. “ Un risultato doloroso ma chiaro “. Così il presidente uscente sull’esito del voto in Ungheria, che segna la fine dei suoi 16 anni al governo. I voti di lista relativi a questa quota proporzionale assegnano il 49,4% a Tisza, il 42% a Fidesz di Viktor Orban e il 6,1% all’estrema destra di Mi Hazank. Una vittoria quindi su misura nella parte proporzionale. L’Unione europea deve ripensare le regole dell’unanimità, limitare il potere di veto in settori sensibili e dotarsi di strumenti più efficaci per difendere la propria integrità.🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 12 Aprile 2026 – Ungheria, Viktor Orban sconfitto dopo 16anni. Vince il candidato del Ppe

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