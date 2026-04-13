12 Aprile 2026 – Ungheria Viktor Orban sconfitto dopo 16anni Vince il candidato del Ppe
Il 12 aprile 2026 in Ungheria si sono svolte le elezioni parlamentari, con il candidato del Partito Popolare Europeo che sembra aver ottenuto la maggioranza dei seggi. Con quasi il 97% dei voti scrutinati, il partito di Peter Magyar si avvicina a 138 seggi, superando nettamente i 55 di Fidesz, la formazione di Viktor Orban, e i 6 di un partito di estrema destra. Orban conclude così un mandato durato 16 anni.
Con il 96,89% dei voti scrutinati, Tisza, il partito di Peter Magyar, dovrebbe ottenere 138 seggi nel nuovo Parlamento in Ungheria, contro i 55 di Fidesz di Viktor Orban e i 6 del partito di estrema destra Mi Hazank. “ Un risultato doloroso ma chiaro “. Così il presidente uscente sull’esito del voto in Ungheria, che segna la fine dei suoi 16 anni al governo. I voti di lista relativi a questa quota proporzionale assegnano il 49,4% a Tisza, il 42% a Fidesz di Viktor Orban e il 6,1% all’estrema destra di Mi Hazank. Una vittoria quindi su misura nella parte proporzionale. L’Unione europea deve ripensare le regole dell’unanimità, limitare il potere di veto in settori sensibili e dotarsi di strumenti più efficaci per difendere la propria integrità.🔗 Leggi su Follow.it
Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto. L'europeista Peter Magyar: «Abbiamo fatto la storia. L' Ungheria sarà un forte alleato all'interno dell'Unione europea e della Nato»I risultati A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista...
Elezioni in Ungheria 2026, vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán: i risultati definitiviPéter Magyar vince le elezioni parlamentari in Ungheria 2026 con oltre il 53% dei consensi, superando Viktor Orbán fermo intorno al 38%.