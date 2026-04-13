10eLotto vincite in Sicilia per oltre 16mila euro | premio anche a Messina

Da messinatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso più recente del 10eLotto, alcune persone in Sicilia hanno vinto complessivamente più di 16.000 euro. Una delle vincite è stata registrata a Messina, dove un giocatore ha portato a casa una somma significativa. Altre vincite si sono verificate in diverse parti dell’isola, confermando la presenza di premi distribuiti sul territorio regionale.

La fortuna fa tappa anche a Messina nell’ultimo concorso del 10eLotto, che ha portato in Sicilia vincite complessive per 16.250 euro tra i premi più rilevanti registrati nella regione.Nel dettaglio, nel capoluogo peloritano un giocatore ha centrato un “8 Doppio Oro”, aggiudicandosi una vincita da.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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