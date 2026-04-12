Il presidente ucraino ha espresso le sue congratulazioni a Peter Magyar e al partito Tisza per aver ottenuto una vittoria significativa alle recenti elezioni. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio ufficiale, nel quale si sottolinea la volontà di collaborare in futuro. La vittoria politica nel paese vicino ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le dichiarazioni confermano un’apertura al dialogo tra le parti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Peter Magyar e il partito Tisza per "la loro schiacciante vittoria". In un post su X Zelensky ha scritto: "E' importante quando prevale un approccio costruttivo. L'Ucraina ha sempre cercato relazioni di buon vicinato con tutti in Europa e siamo pronti ad avanzare nella nostra cooperazione con l'Ungheria. L'Europa e ogni nazione europea devono rafforzarsi, e milioni di europei cercano cooperazione e stabilità. Siamo pronti per incontri e lavoro congiunto costruttivo a beneficio di entrambe le nazioni, nonché per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zelensky, 'da Magyar una schiacciante vittoria, pronti a collaborare'

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