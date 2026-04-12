Zazzaroni difende Lautaro | L’Inter perde tantissimo senza di lui A chi lo ha paragonato a Kane dico…

Durante una trasmissione radiofonica, Zazzaroni ha commentato l’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter, sottolineando che la squadra perde molto senza di lui. Ha anche risposto a chi ha paragonato l’attaccante a un altro calciatore, manifestando una posizione chiara e diretta. La discussione si è concentrata sull’impatto di Lautaro nel rendimento della formazione, evidenziando quanto la sua assenza possa influenzare le prestazioni complessive.

Inter News 24 Zazzaroni, su Radio Deejay, parla così di Lautaro Martinez e di un’assenza che pesa tanto per l’Inter di Chivu. Zazzaroni sottolinea l’importanza del capitano nerazzurro per Chivu e lo incorona tra i migliori centravanti al mondo. L’assenza di Lautaro Martinez per la sfida contro il Como pesa come un macigno sulle ambizioni dell’ Inter. Intervenuto durante il programma Football Club su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha espresso tutta la sua preoccupazione per il forfait dell’argentino, evidenziando quanto la truppa di Cristian Chivu rischi di risentire della mancanza del suo leader carismatico e realizzativo in un momento così delicato della stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni difende Lautaro: «L’Inter perde tantissimo senza di lui. A chi lo ha paragonato a Kane dico…» Zazzaroni punge l’Inter: «Senza Lautaro è un’altra cosa e dietro balla la macarena. Su Milan e Napoli dico…»di Redazione Inter News 24Zazzaroni, l’analisi del direttore del Corriere dello Sport: le difficoltà dell’Inter e il pareggio di campionato contro la... Sabatini blinda lo scudetto dell’Inter: «Numeri senza precedenti, Lautaro ha risolto tutto. La rimonta del Napoli? Dico…»di Redazione Inter News 24Sabatini analizza il trionfo dei nerazzurri contro la Roma e il vantaggio rassicurante in classifica sulla concorrenza...