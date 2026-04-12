Il 10 aprile un senatore umbro ha condiviso sui social una foto che ritrae la sindaca di Genova seduta su una poltrona mentre sorride, con un paio di scarpe blu posizionate accanto. La pubblicazione ha generato un acceso dibattito online, attirando l’attenzione su un episodio che ha coinvolto l’esponente politico e la sua immagine pubblica. La discussione si è concentrata in particolare sulle scarpe di lusso mostrate nella fotografia.

Il senatore umbro Zaffini ha scatenato un acceso dibattito digitale il 10 aprile pubblicando sui social una fotografia che ritrae Salis, la sindaca di Genova considerata una figura chiave per il centrosinistra, mentre sorride su una poltrona con accanto un paio di calzature blu. L’immagine è accompagnata da una provocazione testuale che cita la possibilità di salire sulle barricate antifasciste e proletarie indossando scarpe Manolo Blahnik, un dettaglio che il esponente di Fratelli d’Italia ha utilizzato per descrivere l’area politica definita dalla corrente capalbiana come dedita allo champagne e al caviale. Lo scontro tra simboli e identità politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaffini attacca Salis: il caso delle scarpe di lusso che spacca il web

Silvia Salis, polemica sulla sindaca di Genova e le sue scarpe di lussoUna foto pubblicata sui social ha acceso un dibattito acceso e, per certi versi, sorprendente.

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