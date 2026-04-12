Yuri Floriani e Cristina Garcia Conde vincono il Vivicittà | tagliano il traguardo anche tre over 80

Yuri Floriani e Cristina Garcia Conde si sono aggiudicati la 42esima edizione del Vivicittà a Palermo. La corsa si è svolta oggi nel capoluogo siciliano, coinvolgendo numerosi partecipanti di diverse età. Tra i vincitori, anche tre atleti over 80 che hanno tagliato il traguardo. La competizione ha visto la partecipazione di persone di varie provenienze e livelli di allenamento, rendendo l’evento aperto a tutti gli appassionati di corsa.

Sono Yuri Floriani e Cristina Garcia Conde, i vincitori della 42esima edizione del Vivicittà Palermo che si è disputato oggi nel capoluogo siciliano. La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp, ha portato nelle strade e nelle piazze di 40 città italiane, migliaia di runner di tutte le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Vivicittà, attesi al via in 450: dal sei volte vincitore Floriani a tre ultraottantenniSaranno circa 450 gli atleti che domani (domenica 12 aprile) si presenteranno ai nastri di partenza della 42esima edizione del Vivicittà Palermo, la... Cremonese, Nicola perde Baschirotto per infortunio: con la Roma out anche FlorianiUndici gare senza vittoria, la zona rossa ormai a un passo e una trasferta ostica come quella di Roma da affrontare senza Federico Baschirotto.