Il 4 febbraio scorso, nella città di Whitehorse, nello Yukon canadese, si è aperta la Montane Yukon Arctic Ultra, una gara di resistenza estrema. La competizione si svolge tra ambienti di foreste di abeti rossi e fiumi ricoperti di ghiaccio, con temperature che raggiungono anche i -35°C. I partecipanti affrontano condizioni severe, in un contesto che mette alla prova la loro capacità di sopravvivenza nel gelo.

Il 4 febbraio scorso, Whitehorse, nello Yukon canadese, ha dato il via alla Montane Yukon Arctic Ultra, una competizione che mette a dura prova la resistenza umana tra foreste di abeti rossi e fiumi ghiacciati. Settanta atleti si sono sfidati su tre diverse percorrenze — maratona, 100 miglia e 300 miglia — affrontando temperature notturne che hanno toccato i meno 35 gradi e un isolamento totale gestito tramite tecnologia satellitare Spot. Prestazioni estreme e gestione del gelo nel Grande Nord. La sfida delle 100 miglia ha il trionfo di Michele Graglia, che ha tagliato il traguardo con un cronometro poco superiore alle 21 ore. La prestazione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yukon Arctic Ultra: imprese estreme tra lupi e -35°C nel gelo

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