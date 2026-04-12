Yildiz serata no Scossa Conceiçao Bremer resiste

Durante una serata complicata, la squadra ha affrontato diverse difficoltà in campo. Il giudizio sulla prestazione di alcuni giocatori varia tra sufficienza e insufficienza, con momenti di tensione e interventi decisivi. In particolare, alcuni calciatori hanno rischiato di subire gol, mentre altri si sono distinti per interventi difensivi. La partita si è conclusa con alcune occasioni da entrambe le parti, senza un risultato definitivo.

DI GREGORIO 6,5. Quanti brividi, poi su Djimsiti e Scalvini c’è. KALULU 6. Scalvini lo grazia prendendo il palo di testa dopo averlo sovrastato. Lentamente cresce. BREMER 6,5. Prova a tenere insieme un reparto che inizia sbandando. Stringe i denti dopo l’ennesimo acciacco. KELLY 5,5. Soprattutto Zappacosta lo punta e soffre parecchio. Quasi non si vede in avanti. CAMBIASO 5. Fatica a limitare gli errori in una serata di continui inseguimenti. LOCATELLI 6,5. Difficile fare da frangiflutti con una Dea così. Nella ripresa riesce a rialzare la testa e la Signora ringrazia. THURAM 5,5. De Roon gli concede pochi spazi: la sua energia si sprigiona solo a sprazzi e manca pure una ottima occasione da gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yildiz, serata no. Scossa Conceiçao. Bremer resiste Leggi anche: Bremer, serata no. Scossa Conceiçao. McKennie fatica Pagelle Juve Sassuolo: il pesante errore di Loca, Conceicao e Yildiz ci provano, male Bremer – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Pagelle Juve Sassuolo, i voti e le analisi dei protagonisti scesi in campo nel pareggio casalingo che rallenta la corsa...