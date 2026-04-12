Nel match di Liga, il Barcellona ha vinto contro l’Espanyol, aumentando il proprio vantaggio in classifica. Durante l’incontro, un giocatore ha segnato un gol importante, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta in un clima di grande tensione tra le due formazioni, con il Barcellona che ha mantenuto il possesso palla per buona parte del tempo. La vittoria permette alla squadra di consolidare il proprio posizionamento in campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato scorso, il Barcellona ha dimostrato una superiorità schiacciante nel derby contro l’Espanyol, vincendo per 4-1. Questa vittoria non solo rappresenta un passo significativo per la squadra nella difesa del titolo di La Liga, ma evidenzia anche la crescita e il potenziale del giovane talento Lamine Yamal. Il giovane calciatore ha brillato, contribuendo con un gol e due assist che hanno spianato la strada a una prestazione schiacciante da parte dei suoi compagni di squadra. La partita si è svolta al Camp Nou, dove la tifoseria ha potuto assistere a un’ottima prestazione calcistica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Yamal brilla mentre il Barcellona sconfigge l’Espanyol e allunga il vantaggio in Liga.

Il Barcellona vince il derby con l'Espanyol e ipoteca la Liga: +9 sul RealTrascinato da Lamine Yamal il Barcellona sfrutta il nuovo stop del Madrid, vince il derby con l’Espanyol e chiude la 31a giornata a +9 sul rivale.

Yamal esulta prima ancora di segnare: onnipotenza calcistica in Barcellona-EspanyolNel 4-1 del Barcellona all'Espanyol, Lamine Yamal ha fatto qualcosa che si vede molto raramente, soprattutto a questi livelli: il gioiello blaugrana...

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