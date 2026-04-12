WWE | Liv Morgan ricorda la frustata di capelli di Bianca Belair ad Elimination Chamber 2025

Durante una puntata del podcast di Chris Van Vliet, Liv Morgan ha ricordato un episodio avvenuto all’Elimination Chamber del 2025, quando Bianca Belair le ha dato una frustata di capelli mentre si trovavano sulla cima di una gabbia. Morgan ha ripercorso quei momenti, condividendo dettagli sull’episodio che ha coinvolto entrambe le wrestler durante l’evento. La discussione si è concentrata su quell’azione che è rimasta impressa a molti appassionati.

Durante una puntata del famoso podcast di Chris Van Vliet, Liv Morgan è tornata a parlare di una delle frustate di capelli più iconiche di Bianca Belair, subita proprio da lei durante l’Elimination Chamber del 2025, quando entrambe erano sulla cima di una gabbia. Quella frustata fu talmente forse che lasciò per diverso tempo una cicatrice sulla schiena della Morgan, che ha anche condiviso sui social delle immagini della ferita, che da come dice potrebbe ancora aver lasciato il segno (“è da un po’ che non la controllo. Penso di avere ancora un leggero segno lasciato dalla parte finale della treccia.”). Liv Morgan ha subito una delle frustate di capelli più rumorose di Bianca Belair a Elimination Chamber 2025, portandone i segni per molto tempo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan ricorda la frustata di capelli di Bianca Belair ad Elimination Chamber 2025 WWE: I piani creativi per CM Punk ad Elimination Chamber 2026La WWE starebbe valutando un match tra CM Punk e Finn Balor per il World Heavyweight Title in vista di Elimination Chamber 2026, il premium live... WWE: Ora è ufficiale, ecco chi sfiderà CM Punk ad Elimination ChamberIl campione del mondo affronterà Finn Balor nella sua Chicago prima dell’eventuale main event di WrestleMania 42 contro Roman Reigns. LUCHA COMPLETA: Cámara de Eliminación Femenina: Elimination Chamber 2025