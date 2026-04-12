WTA Rouen Jessica Pieri crolla contro la russa | stop netto

Jessica Pieri non è riuscita a superare le qualificazioni del torneo WTA di Rouen, venendo sconfitta dalla giocatrice russa. La partita si è conclusa con un risultato netto che ha impedito alla stessa italiana di accedere al tabellone principale. La sconfitta ha messo fine alle speranze di Pieri di proseguire nel torneo che si svolge sul cemento francese.

Il sogno di accedere al tabellone principale del torneo WTA di Rouen si è infranto per Jessica Pieri, che a causa della prestazione offerta sul cemento francese non riuscirà a proseguire il suo percorso nelle qualificazioni. L'azzurra si è dovuta arrendere alla forza di Alina Charaeva, una giocatrice russa posizionata al 126° posto nel ranking mondiale, in un match durato poco più di un'ora e un quarto. L'andamento del match tra Rouen e la tenuta fisica dell'azzurra La sfida si è rivelata estrem .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WTA Rouen, Jessica Pieri crolla contro la russa: stop netto WTA Rouen 2026, Jessica Pieri si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazioneSi ferma ad un passo dal traguardo, l’ingresso nel main draw, l’avventura di Jessica Pieri a Rouen, torneo francese sulla terra battuta. Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia