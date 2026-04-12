Wsl per Fioravanti buona la prima | cede ai quarti al campione in carica Dora

Nel primo appuntamento della stagione a Bells Beach, in Australia, il surfista italiano ha affrontato con successo la prima fase, ma è stato eliminato ai quarti di finale dal campione in carica. La gara ha visto la vittoria di Miguel Pupo e Gabriela Bryan, mentre il surfista azzurro ha ottenuto punti utili in vista delle prossime competizioni. La competizione ha coinvolto diversi atleti provenienti da tutto il mondo.

Bravo Leo. Il campione italiano di surf Fioravanti conclude la prima tappa della stagione del tour professionistico Wsl al quinto posto, cedendo il passo ai quarti di finale al campione in carica Yago Dora. Il surfista romano, che gareggia con la lycra numero 46, ha terminato il suo ottimo cammino sull’onda di Bells Beach nella notte italiana, conquistando punti importantissimi e piazzandosi all’ottava posizione nella classifica generale. Per l’atleta originario di Cerveteri una gara sino a quel momento senza intoppi: al primo turno si è liberato agevolmente dell’oro olimpico di Parigi 2024 Kauli Vaast, all'esordio nel tour professionistico, e agli ottavi ha incontrato il due volte campione del mondo Filipe Toledo, messo al tappeto con una combinazione di onde che ha sfiorato l’eccellenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wsl, per Fioravanti buona la prima: cede ai quarti al campione in carica Dora Leggi anche: Wsl, stagione al via. Fioravanti fissa l'obiettivo: "Ora voglio vincere una tappa. Anzi, due!" ATP Indian Wells 2026, Alcaraz approda ai quarti di finale. Djokovic esce con il campione in caricaIl torneo ATP di Indian Wells completa l’allineamento del tabellone ai quarti di finale.