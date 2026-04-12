World Cup di Pallanuoto Maschile l’Italia batte l’Ungheria 12-9 | è secondo posto nella Division I

Nell'ambito della Division I della World Cup di Pallanuoto Maschile, si è conclusa la competizione ad Alessandropoli, in Grecia. L’Italia ha ottenuto una vittoria per 12-9 contro l’Ungheria, conquistando così il secondo posto nel torneo. La partita si è svolta tra entusiasmo e intensità, portando a termine la fase finale della competizione.

Alessandropoli – Una splendida vittoria dell’Italia con l’Ungheria ha chiuso la Division I della World Cup di Pallanuoto Maschile, ad Alessandropoli, in Grecia. Il risultato finale è stato quello di 12-9 a favore del Settebello, che con il pass per le Finals in tasca (in programma a luglio), punta al successo della competizione. E’ arrivato il secondo posto nel torneo preliminare. Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte Federnuotofedernuoto.it. LE PAROLE DEL CT ALESSANDRO CAMPAGNA. “È stata una battaglia, I ragazzi sono stati bravi a dimenticare la sconfitta con la Spagna e soprattutto a trovare le energie per disputare la sesta partita in sette giorni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria e chiude al secondo posto le qualificazioni della World CupL’Italia chiude la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Alessandropoli, in Grecia,... L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una...