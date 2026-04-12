World Cup altro acuto del Settebello | 12-9 sull' Ungheria

Gli azzurri del Settebello hanno vinto 12-9 contro l’Ungheria durante la partita in Grecia, ad Alessandropoli. Con questa vittoria, gli italiani si sono classificati secondi nelle qualificazioni e si preparano a partecipare alle finali di Sydney a luglio. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, che ha conquistato un altro risultato significativo nel percorso verso il torneo mondiale.

Un altro acuto per tornare a casa con maggiori certezze. Ad Alessandropoli, in Grecia, il Settebello si congeda dalla prima fase della World Cup battendo 12-9 l'Ungheria e chiudendo al secondo posto dietro alla Spagna campione del mondo. Con la qualificazione già in tasca per la Final Eight di Sydney, gli azzurri riscattano il ko del giorno prima contro gli spagnoli in un match molto fisico. Botta e risposta e costante equilibrio fino al 5-5, poi allo scadere del secondo tempo Nagy viene espulso per gioco violento e l'Italia con un uomo in più per quattro minuti ne approfitta per allungare: 10-8 all'ultimo intervallo, quindi il +3 conclusivo che rappresenta il massimo vantaggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita... Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 10-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: allunga il Settebello!