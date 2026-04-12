WhatsApp sta sperimentando un cambiamento nella visualizzazione degli stati, spostandoli in una posizione inattesa rispetto alla disposizione tradizionale. Attualmente, gli utenti devono aprire una sezione dedicata e scorrere tra i cerchietti colorati per visualizzare gli aggiornamenti dei contatti. Questa modifica, ancora in fase di prova, potrebbe influenzare il modo in cui le persone interagiscono con questa funzione, rendendo più immediata l’accessibilità agli stati.

Chi usa WhatsApp quotidianamente sa bene come funziona la dinamica degli stati: per vederli serve aprire l’apposita sezione, scorrere tra i cerchietti colorati, sperare di beccare qualcosa di interessante tra i contatti che hanno pubblicato. Un gesto ormai meccanico, quasi un riflesso condizionato. Eppure, nelle ultime settimane, Meta ha deciso di rimescolare le carte in tavola, testando una modifica che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con questa funzione. L’esperimento è partito dalle versioni beta di WhatsApp per iPhone, dove alcuni utenti selezionati hanno iniziato a notare qualcosa di diverso. Gli aggiornamenti di stato non vivono più confinati nella loro sezione dedicata, ma fanno capolino direttamente nella schermata principale delle chat.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp sposta gli stati dove meno te lo aspetti: l’esperimento in corso (e cosa cambierà)

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