Il tennista svizzero, a 39 anni, si appresta a vivere l’ultima stagione della sua carriera professionistica. Con un passato caratterizzato da successi e sfide, si prepara a salutare il circuito mantenendo la passione per il gioco. Il suo addio si accompagna alla convinzione che il rovescio a una mano resterà un gesto che non morirà mai. La stagione finale sarà dedicata a divertirsi senza perdere l’obiettivo di spingersi oltre i propri limiti.

Il lungo addio al tennis giocato di Stan Wavrinka profuma ancora di competizione. A 39 anni, il tennista svizzero affronta la sua ultima stagione da professionista con un’idea ben precisa: godersela, sì, ma senza rinunciare a spingersi al limite. Nell’intervista concessa a Tennis Channel, l’elvetico ha affrontato diversi argomenti riguardanti il??presente e il futuro del tennis e della sua carriera. Stan Wawrinka ha costruito una carriera caratterizzata da pazienza, costante evoluzione e una mentalità resiliente. Lontano dai riflettori iniziali, il suo sviluppo è stato graduale, fino a diventare uno dei giocatori più forti sui palcoscenici più importanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wawrinka: “Il rovescio a una mano non morirà mai”

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