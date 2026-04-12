Voto e dovere civico | la Diocesi di Crotone guida i fedeli al seggio

Il Consiglio Episcopale della diocesi di Crotone ha pubblicato una comunicazione indirizzata ai cittadini e ai fedeli in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno vari comuni della provincia. La nota fornisce indicazioni e inviti a partecipare al voto, sottolineando l'importanza del dovere civico in questa occasione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa per sensibilizzare sull’esercizio del diritto di voto e sulla responsabilità civica.

Il Consiglio Episcopale Diocesano di Crotone ha diffuso una nota ufficiale per orientare i fedeli e la cittadinanza in vista delle imminenti consultazioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni della provincia. Il documento, radicato nella dottrina sociale della Chiesa, esorta i cittadini a interpretare il voto come un momento di coscienza libera e consapevole, fondamentale per la promozione del bene collettivo. La responsabilità civile dei laici tra etica e servizio alla comunità. L’appello della Diocesi pone l’accento sulla partecipazione elettorale come un dovere civico che non può essere ignorato, specialmente per i fedeli laici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voto e dovere civico: la Diocesi di Crotone guida i fedeli al seggio Leggi anche: Valli va al seggio a 104 anni, “responsabilità e senso civico” Anziano muore dopo il voto al referendum. Malore fatale al seggioCASCINA – Tragedia nella mattinata di oggi (23 marzo) nella frazione di Musigliano, dove un uomo di 87 anni è stato colto da un malore subito dopo...