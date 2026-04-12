Volontari e amministratori ripuliscono la provincia | raccolti quasi 700 chili di rifiuti

Volontari e amministratori si sono uniti in un'iniziativa di pulizia della provincia, raccogliendo circa 700 chili di rifiuti. L'intervento ha coinvolto diverse aree, contribuendo a migliorare le condizioni ambientali del territorio. Senza l'impegno dei volontari di Plastic Free, molte zone sarebbero rimaste più inquinate e più sporche. L'operazione si è conclusa con un grande sforzo collettivo per ripulire l'area.

Se non fosse per i volontari di Plastic Free, il territorio sarebbe davvero molto più sporco e inquinato di quanto già, purtroppo, non sia. L'attività dell'associazione è encomiabile sia in termini di concretezza sia per l'opera di sensibilizzazione in grado di fare presa soprattutto sui giovani.🔗 Leggi su Leccotoday.it Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia: raccolti 200 chili di rifiutiUn successo l’iniziativa a Terracina di Plastic Free e Seconda Chance, nell’ambito di un progetto nazionale che punta a restituire decoro ai...