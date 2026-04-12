Volley maschile Civitanova inarrestabile | manca una vittoria per la finale scudetto

Civitanova ha conquistato una vittoria importante contro Verona nella semifinale del campionato maschile di volley. La partita si è svolta con continui cambi di fronte e ha mantenuto alta la tensione fino alla fine. Ora la squadra si trova a una sola vittoria dalla qualificazione alla finale scudetto. La sfida è stata caratterizzata da molte azioni decisive e da una prestazione complessivamente intensa.

Civitanova mette a segno una vittoria straordinaria contro Verona nella semifinale maschile: ora lo scudetto è sempre più vicino Le emozioni di sicuro non sono mancate nella serata di ieri, dove Civitanova e Verona hanno dato vita a una prestazione coinvolgente e ricca di ribaltamenti di fronte. Un autentico spettacolo, che alla fine ha dato ragione ancora una volta a Civitanova, ora a un passo dalla finale scudetto. Le qualità sono emerse man mano che la partita andava avanti. È arrivata una rimonta incredibile, che ha permesso a Civitanova di vincere al PalaMagis e battere Verona nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie.🔗 Leggi su Sportface.it

Civitanova inventa la rimonta furibonda, espugna Verona dallo 0-2 e vola a una vittoria dalla finale scudetto!Civitanova si è resa protagonista di una rimonta furibonda al PalaMagis e ha sconfitto Verona nella gara-3 della semifinale scudetto di volley...

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