Volley giovanile | Milano vola in B2 Nordmeccanica Vap crolla

Nel volley giovanile italiano si registrano risultati opposti tra le squadre lombarde e modenesi. La formazione di Milano ha conquistato la promozione in Serie B2, mentre il Nordmeccanica Vap ha subito una battuta d’arresto. Le competizioni Under 18 e Under 16 mostrano chiaramente questa differenza di andamento, con alcune squadre che avanzano e altre che invece devono fare i conti con sconfitte e stop.

Il del volley giovanile lombardo e modenese vive un momento di forti contrasti, con esiti opposti che segnano le sorti delle classifiche nelle categorie Under 18 e Under 16. Mentre il Milano Team Volley riesce a compiere un colpo di scena decisivo per la propria permanenza nella categoria B2, la Nordmeccanica Vap deve fare i conti con una sconfitta netta in trasferta, mentre le giovanissime della Academy mostrano una grinta straordinaria a Mirandola, perdendo solo dopo un lunghissimo combattimento al tiebreak. L’ascesa del Milano Team Volley e il crollo della Nordmeccanica Vap in B2. La lotta per la salvezza nella Serie B2 (under 18) ha subito una scossa violenta grazie alla prestazione del Guffanti Group Milano Team Volley.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley giovanile: Milano vola in B2, Nordmeccanica Vap crolla VAP-Milano, scontro decisivo: la Nordmeccanica punta alla salvezzaSabato sera, alle ore 20:30, il palazzetto di San Nicolò diventerà il teatro di uno scontro decisivo per la salvezza nella Serie B2 femminile. Vap batte Modena: la VAP vince al tiebreakNella sera di domenica 15 marzo 2026, la Nordmeccanica Vap ha scritto una pagina d’onore della pallavolo emiliana sconfiggendo al tiebreak la...