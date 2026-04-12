Vladimir, di Leticia Martin (traduzione di Claudia Putzu; Mar dei Sargassi Edizioni) è una discesa senza ossigeno nelle viscere di una colpa che la morale non può digerire. Guinea, quarantacinquenne che ha barattato la cattedra di letteratura all’Università di Ramsdale per una passione proibita con uno studente, fugge dallo scandalo per finire dentro un incubo più grande. Atterra in una Buenos Aires spettrale, paralizzata da un blackout che ha cancellato tecnologia e civiltà, trasformando la capitale in una giungla di ombre. In questo scenario apocalittico, viene accolta da Rostov e dal figlio adolescente, Vladimir, in una casa che diventa un laboratorio di tensioni fisiche e psicologiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vladimir, Le sorelle in giallo e Marthe: labirinti femminili tra Buenos Aires, Tokyo e Parigi

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