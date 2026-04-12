Vivila approda nel Campo Largo cinque asset per il patto tra Iodice e Delle Curti
Il Movimento Civico “Vivila Marcianise” ha raggiunto un accordo con la candidata a sindaco Maria Luigia Iodice, che prevede l’utilizzo di cinque asset all’interno del progetto politico. La collaborazione si svolge nel contesto del Campo Largo, un’area di alleanze politiche che coinvolge diversi soggetti locali. L’intesa tra le parti è stata ufficializzata di recente, segnando un passo importante nel quadro delle alleanze preelettorali.
Trovata l’intesa tra il Movimento Civico “Vivila Marcianise” e la candidata a sindaco Maria Luigia Iodice. Il patto programmatico sarà sottoscritto mercoledì 15 aprile.“L’intesa - si legge in una nota - rappresenta un passaggio decisivo nella costruzione di una proposta di governo credibile.🔗 Leggi su Casertanews.it
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