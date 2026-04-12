Vivicittà | la carica dei 1200 anima Latina Chi sono i vincitori e tutti i premiati

A Latina si sono svolti i eventi della 41esima edizione di Vivicittà, una manifestazione organizzata dalla UISP coinvolgendo oltre 1.200 partecipanti. La corsa ha visto protagonisti i concorrenti che hanno gareggiato in contemporanea con altre città italiane e all’estero. Sono stati annunciati i vincitori e premiati tutti i partecipanti, confermando la presenza attiva e numerosa della comunità locale.

La carica dei quasi 1.200 iscritti a Vivicittà ha animato il cuore di Latina che ha registrato un ruolo di assoluta protagonista nella 41esima edizione della storica manifestazione targata Uisp che si è svolta in contemporanea in oltre 40 città italiane ed estere.Un ruolo da protagonista dovuto.🔗 Leggi su Latinatoday.it Jump’in Robotica, premiati quattro giovani del territorio: chi sono i vincitoriOltre 50 ragazzi tra i 12 e i 18 anni si sono sfidati nella Sala Polivalente di Serravalle in un evento dedicato alla robotica educativa L’evento è... Maratona Maga Circe 2026, è l’edizione dei record. Chi sono tutti i vincitoriNdorobo Peter Kwemoi, atleta del Kenya, primo al traguardo con il tempo di 2:11:47.