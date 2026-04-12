Vivere Torino senza usare il bancomat | la mappa dello svago di aprile a costo zero

A Torino, molte attività di svago sono accessibili senza l’uso del bancomat, offrendo opzioni gratuite per chi desidera trascorrere il tempo senza spendere. La mappa di aprile raccoglie eventi e spazi dove si può divertirsi senza costi, in un periodo in cui i prezzi crescono e le spese quotidiane aumentano. Questa realtà si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche che colpisce molte famiglie e singoli cittadini.

Mala tempora currunt, specialmente per il portafoglio. Viviamo l’era dei paradossi: metri quadri che si restringono a fronte di affitti esorbitanti, bollette a tripla cifra e packaging ingannevoli che nascondono contenuti sempre più esigui. È l’ombra della shrinkflation che si allunga sul.🔗 Leggi su Torinotoday.it Rivoluzione del tempo libero: la metamorfosi dello svago in ItaliaL’analisi delle abitudini sociali rivela come il concetto di svago in Italia stia attraversando una fase di profonda trasformazione, spostandosi...