Vivere il contrasto spettacolare tra metropoli moderne e paradisi naturali nel Queensland Viaggiare dallo skyline di Brisbane al rosso deserto dell’Outback

Da iodonna.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla vivace skyline di Brisbane al deserto rosso dell’Outback, il Queensland offre un viaggio tra ambienti molto diversi. La regione, situata nella parte nord-orientale dell’Australia, si estende per circa 1.700 chilometri, unendo città moderne a paesaggi naturali remoti. Tra le attrazioni ci sono le aree urbane e le zone più desolate, come l’Outback, che si susseguono lungo la costa e all’interno del territorio.

D a Brisbane a Cairns, nel Queensland, la parte nord-orientale dell’Australia, ci sono quasi 1.700 chilometri di costa spettacolare, mare accessibile tutto l’anno, uno sconfinato outback e due dei patrimoni Unesco, geograficamente vicini ma diversissimi tra di loro: la Grande Barriera Corallina e le foreste pluviali. Un’Italia intera in un unico Stato. In Australia è già 2026: i fuochi d’artificio al porto di Sydney X Il Sunshine State – secondo per superficie nel Paese, terzo per popolazione – è una destinazione nella destinazione. Il nome viene dalla regina Vittoria, che il 6 giugno 1859 firmò il proclama per separarlo dal Nuovo Galles del Sud (due dei sei Stati federali australiani).🔗 Leggi su Iodonna.it

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