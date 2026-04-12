Vivere il contrasto spettacolare tra metropoli moderne e paradisi naturali nel Queensland Viaggiare dallo skyline di Brisbane al rosso deserto dell’Outback

Dalla vivace skyline di Brisbane al deserto rosso dell’Outback, il Queensland offre un viaggio tra ambienti molto diversi. La regione, situata nella parte nord-orientale dell’Australia, si estende per circa 1.700 chilometri, unendo città moderne a paesaggi naturali remoti. Tra le attrazioni ci sono le aree urbane e le zone più desolate, come l’Outback, che si susseguono lungo la costa e all’interno del territorio.

D a Brisbane a Cairns, nel Queensland, la parte nord-orientale dell’Australia, ci sono quasi 1.700 chilometri di costa spettacolare, mare accessibile tutto l’anno, uno sconfinato outback e due dei patrimoni Unesco, geograficamente vicini ma diversissimi tra di loro: la Grande Barriera Corallina e le foreste pluviali. Un’Italia intera in un unico Stato. In Australia è già 2026: i fuochi d’artificio al porto di Sydney X Il Sunshine State – secondo per superficie nel Paese, terzo per popolazione – è una destinazione nella destinazione. Il nome viene dalla regina Vittoria, che il 6 giugno 1859 firmò il proclama per separarlo dal Nuovo Galles del Sud (due dei sei Stati federali australiani).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vivere il contrasto spettacolare tra metropoli moderne e paradisi naturali nel Queensland. Viaggiare dallo skyline di Brisbane al rosso deserto dell’Outback Roma tra le migliori città d’Europa per vivere e viaggiare: il podio sorprendeRoma conquista un sorprendente quarto posto nella classifica 2026 delle migliori città d’Europa. Leggi anche: Non sogna il principe azzurro, ma di viaggiare e vivere: “La principessa Iris” al Teatro Jolly