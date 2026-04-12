Vittoria in rimonta Lunano a un passo dall’Eccellenza

Il Lunano ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Villa San Martino, con il risultato di 2-1. La partita si è giocata sul campo della capolista, che si trova ora molto vicina alla conquista dell’Eccellenza. La gara è stata combattuta e si è conclusa con il Lunano che ha superato gli avversari in modo stretto.

Il Lunano a un passo dall’Eccellenza. Una vittoria in rimonta per la capolista che supera, di misura, sul proprio campo, il Villa San Martino per 2-1 al termine di una gara combattuta. Tre punti determinanti per i biancoverdi che ora hanno sette punti di vantaggio sull’Alma Fano di scena oggi a Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro. Avvio di partita in salita per i padroni di casa in svantaggio dopo una manciata di minuti trafitti dal colpo di testa di Carburi. Dopo una traversa colpita da Zazzeroni il pareggio arriva passata la mezz’ora con Pagliardini. Nella ripresa il gol vittoria del Lunano ancora con Pagliardini, stavolta di testa, firmando il 2-1 e la doppietta personale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vittoria in rimonta. Lunano a un passo dall’Eccellenza Luca Banchi: “Concentrati fin dall’inizio, vittoria di stasera un piccolo passo”C’è ampia soddisfazione in casa azzurra dopo il 57-93 con cui l’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne nella terza partita delle... Leggi anche: Promozione, il personaggio: seconda tripletta stagionale a Montemarciano e Fano distanziato. Pagliardini fa sognare il Lunano: "Questa vittoria vale doppio»