Vite isolate nel rudere | il caso della famiglia che stordisce il web

Una famiglia che ha vissuto per anni in totale isolamento in un rudere a Palmoli sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Netflix avrebbe infatti avviato trattative per realizzare un film ispirato a questa storia. La vicenda ha suscitato interesse per le condizioni di vita e le modalità di comunicazione della famiglia coinvolta. La produzione del lungometraggio sarebbe in fase di discussione tra la piattaforma di streaming e i responsabili della storia.

Il colosso dello streaming Netflix starebbe negoziando per produrre un lungometraggio basato sulla vicenda della famiglia che ha vissuto per anni in totale isolamento a Palmoli. La storia coinvolge Catherine Birmingham, ex istruttrice di equitazione australiana di 45 anni, e Nathan Trevallion, chef e artigiano inglese di 51 anni, insieme ai loro tre figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni, rimasti ora sotto la tutela di una struttura protetta. Uno scontro tra civiltà e l’interesse dei giganti del digitale. La vicenda che ha scosso l’opinione pubblica non riguarda solo il destino legale di tre minori, ma mette in luce una frattura profonda tra due visioni del mondo inconciliabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vite isolate nel rudere: il caso della famiglia che stordisce il web Leggi anche: Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti trovati nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso Leggi anche: Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso