Vita notturna dei vip nel team del format di eventi entrano anche Francesca Cipriani e il dj cesenaticense

Nel settore degli eventi serali, il format ‘Vip Vibes’ annuncia l’ingresso di nuovi membri nel proprio team. Tra loro ci sono la showgirl Francesca Cipriani e due dj, uno proveniente dal cesenaticense e l’altro noto come Pando. Questa novità segna l’inizio di una nuova fase per l’organizzazione, che si prepara a offrire una proposta di intrattenimento più variegata.

‘Vip Vibes’ apre una nuova fase del proprio percorso nel mondo dell’intrattenimento serale annunciando l’ingresso nel team della showgirl Francesca Cipriani, del dj cesenaticense Alessandro Rossi e del dj Pando (Matteo Pandolfini). “La novità - informa una nota - si inserisce in un processo di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani in crisi con il marito: "Non vuole figli adesso"La showgirl ,concorrente del Grande Fratello Vip 6, rivela a Monica Setta di aver lasciato casa durante un momento difficile con il marito Alessandro... Da SushiSamba arriva la SambaRoom: ballerini e dj set nel nuovo format del ristorante di MilanoA pochi mesi dall'inaugurazione di SushiSamba a Milano, l'iconico ristorante ha inaugurato la Samba Room, una sala in cui si può cenare, ballare e...