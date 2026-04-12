Visite e analisi scontate | convenzione tra ilfaroonline e Marilab per aiutare il bilancio familiare

È stata siglata una convenzione tra ilfaroonline e Marilab che prevede visite mediche e analisi a prezzi ridotti. L’accordo mira ad offrire un supporto alle famiglie che devono affrontare le spese sanitarie, in un momento in cui i costi della vita sono in aumento. La collaborazione si propone di rendere più accessibili i servizi sanitari, garantendo un aiuto concreto a chi necessita di controlli e prestazioni mediche.

In un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sulle scelte quotidiane, la salute non deve diventare un lusso a cui rinunciare. Per questo motivo, la partnership siglata tra la nostra testata e il gruppo Marilab rappresenta una risposta tangibile alle necessità dei cittadini. Non si tratta solo di una semplice agevolazione, ma di un sistema di “piccole utilità” che, se sommate nell’arco di un intero anno e applicate a tutti i componenti del nucleo familiare, riescono a generare un risparmio significativo sul bilancio finale. Accedere a check-up, analisi cliniche e visite specialistiche con una scontistica dedicata significa poter pianificare la prevenzione senza l’ansia del rincaro, tutelando il benessere dei propri cari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica(Adnkronos) – Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un... Sovraindebitamento, Cisal Catania in campo: siglata convenzione con studi legali per aiutare famiglie e impreseUn'iniziativa che nasce per alleggerire il peso dei debiti e consentire, ove possibile, la rinegoziazione dell’esposizione debitoria con i creditori,...