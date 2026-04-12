Un virus marino ha infettato per la prima volta un essere umano, causando danni permanenti alla vista. La notizia è stata resa nota dall'infettivologo Matteo Bassetti, che ha condiviso su X i risultati di uno studio pubblicato su Nature Microbiology. Si tratta di un episodio inedito, che solleva preoccupazioni riguardo a possibili nuove trasmissioni tra specie.

Una inquietante prima volta, quella di un virus marino che fa un salto di specie e passa all'uomo. A lanciare l’allarme è l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha richiamato l’attenzione su una ricerca pubblicata su Nature Microbiology. "Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino - ha spiegato Bassetti - è passato da animali acquatici all'uomo, provocando sintomi oculari gravi e molto rari. Si pensava che l'agente patogeno, noto come Covert Mortality Nodavirus (CMNV), infettasse solo invertebrati e pesci". Lo studio citato descrive nel dettaglio gli effetti dell’infezione sull’uomo, chiarendo come il CMNV sia in grado di provocare una forma persistente e particolarmente aggressiva di infiammazione oculare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Virus marino passa all'uomo per la prima volta: "Danni permanenti alla vista"

Virus marino passa all’uomo per la prima volta: infezione agli occhi e rischio cecità. L’infettivologo Bassetti: “Nuova frontiera”Per la prima volta un virus marino è riuscito a fare il salto di specie e a infettare l’uomo, causando una grave patologia oculare.

Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il NodavirusUn virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando...