Violenta rissa in via Nizza a Bari | uomo ferito da una coltellata

Nella tarda mattinata di domenica, in via Nizza nel quartiere San Pasquale di Bari, si è verificata una violenta rissa. Durante l'incidente, un uomo è stato ferito da una coltellata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La dinamica dell'aggressione è ancora oggetto di approfondimento.

Una rissa è scoppiata nella tarda mattinata di domenica in via Nizza, nel quartiere San Pasquale di Bari. Il bilancio del violento diverbio è di un uomo, di origini straniere, ferito in modo lieve con una coltellata.Secondo le prime informazioni, la discussione sarebbe scoppiata nelle vicinanze.🔗 Leggi su Baritoday.it Lite in strada a Pinerolo: un uomo resta ferito da una coltellata, aggressore in fugaNella tarda serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, un uomo ha ferito con un coltello un altro, con cui stava litigando animatamente, in via Buniva a... Leggi anche: Violenta lite in via Imbriani: uomo ferito da una bottigliata al volto