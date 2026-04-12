Violenta la figlia 14enne i 3 fratelli presi a botte e la moglie incinta picchiata fino a farle perdere il bambino | arrestato papà moldavo denunciato dai ragazzi

Un uomo moldavo è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver abusato sessualmente della figlia di 14 anni, oltre a essere coinvolto in condotte violente nei confronti di altri membri della famiglia. I tre fratelli sono stati presi a botte e la moglie incinta è stata picchiata così violentemente da perdere il bambino. I ragazzi hanno denunciato le violenze e le autorità hanno avviato le indagini.

PADOVA - Un incubo durato oltre dieci anni, tra segregazione, percosse e l’accusa più infamante: violenza sessuale sulla figlia quattordicenne. Prima di lei ha picchiato la moglie mentre era incinta (facendole perdere il bambino) e gli altri tre fratelli. Ora però da quell’incubo potranno risvegliarsi. Il padre e marito orco è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova, che in settimana hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un 43enne residente in città, mettendo fine ad un regime di terrore domestico che ha cancellato l’infanzia di quattro minori e annientato il sogno d’amore di una donna. LE INDAGINI L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e culminata nel provvedimento emesso dal gip mercoledì scorso, racconta un quadro di violenza sistematica.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Violenta la figlia 14enne, i 3 fratelli presi a botte e la moglie incinta picchiata fino a farle perdere il bambino: arrestato papà moldavo, denunciato dai ragazzi Padova, botte alla moglie e cinghiate ai figli: arrestato moldavoPADOVA, 11 APR – La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, di... Picchia la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate fino a farle perdere conoscenza: arrestatoLa polizia ha arrestato un uomo che il 4 febbraio scorso avrebbe picchiato la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate (Varese).