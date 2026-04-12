Durante una serata musicale, i militari della stazione di Sorrento hanno effettuato un controllo presso una discoteca. Durante l’ispezione, sono state riscontrate violazioni relative alle norme di sicurezza, che hanno portato alla sospensione dell’attività del locale. La procedura si è svolta senza incidenti e si inserisce in un’azione di controlli mirati al rispetto delle normative di sicurezza nei locali pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto I militari della stazione di Sorrento hanno ispezionato una discoteca, nel pieno di una serata musicale. Considerate quelle che i Carabinieri hanno ritenuto violazioni in materia di sicurezza, l’evento è stato interrotto. L’attività, invece, è stata sospesa. Quello che è stato rilevato, riferiscono i Carabinieri, è un campionario di violazioni. Dagli estintori posizionati in modo irregolare al piano antincendio non adeguato alla planimetria del locale fino all’impianto antincendio non a norma. Il titolare della discoteca è stato denunciato e sanzionato per oltre 17mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violazioni in materia di sicurezza: sospesa l’attività di una discoteca a Sorrento

"Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e lavoratori in nero", sospesa l'attività di un cantiereE' questo il bilancio dei controlli tecnici effettuati dall'Ispettorato nazionale del Lavoro.

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