Vino pugliese | 230 milioni di export tra agricoltura e turismo

Durante la prima giornata di Vinitaly a Verona, il presidente della Regione Puglia ha sottolineato come il settore vitivinicolo contribuisca con circa 230 milioni di euro all’export complessivo, che comprende anche agricoltura e turismo. La produzione di vino pugliese rappresenta un elemento chiave per l’economia locale e l’immagine della regione nel mercato internazionale. Il focus è stato posto sull’importanza di questo comparto per lo sviluppo economico e la promozione territoriale.

Durante la giornata di apertura del Vinitaly a Verona, il presidente della Regione Puglia, Decaro, ha delineato il ruolo centrale che il settore vitivinicolo riveste per l’economia e l’identità del territorio pugliese. Con un patrimonio che conta 90.000 ettari di vigneti e un valore delle esportazioni che raggiunge i 230 milioni, il comparto non rappresenta solo un pilastro produttivo, ma funge da vero motore per lo sviluppo del turismo esperienziale legato alle tradizioni locali. Un patrimonio economico che si fa identità territoriale. I numeri presentati durante l’evento veronese evidenziano una realtà industriale estremamente solida. La gestione di 90.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino pugliese: 230 milioni di export tra agricoltura e turismo Leggi anche: Il sistema agricoltura. Oltre 26mila occupati, l’export vola a 230 milioni Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e pianteArezzo, 11 marzo 2026 – Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante.