Le tensioni internazionali hanno spinto il settore vinicolo a riflettere sulle proprie strategie, evidenziando la necessità di riorganizzare le attività interne e di ampliare le collaborazioni oltre i confini nazionali. In un contesto economico in evoluzione, le aziende del comparto si confrontano con sfide che richiedono una maggiore apertura verso nuovi mercati, mentre si cerca di mantenere la stabilità in un panorama globale complesso.

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - “La ‘sveglia' generata dalle tensioni internazionali ci impone di fare ordine in casa nostra e allo stesso tempo di allargare l'orizzonte commerciale. Il momento è quindi paradossalmente molto propizio per operare un ulteriore salto di qualità nelle scelte aziendali, a partire da una managerialità ancora più decisiva, da un maggiore ascolto e lettura dei mercati e delle analisi sulla domanda”. Lo ha detto, oggi a Verona nel suo intervento all'inaugurazione di Vinitaly, il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi. “L'obiettivo – ha aggiunto – è duplice: essere più presenti sui mercati e conoscere i nostri clienti da una parte, produrre vini contemporanei in linea con la domanda dall'altra.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Frescobaldi (Uiv): "Tensioni internazionali fanno da 'sveglia', allargare orizzonte commerciale"

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