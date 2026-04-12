Durante l'edizione di Vinitaly a Verona, un rappresentante di Veronafiere ha sottolineato come l'evento funzioni da infrastruttura per rafforzare l'export del vino italiano. L'organizzazione si impegna a sostenere le aziende del settore, lavorando costantemente per aumentare la loro presenza sui mercati internazionali. L'evento si svolge a Verona con l'obiettivo di promuovere la proiezione globale dei produttori italiani.

Verona, 12 apr. (Adnkronos) - “Vinitaly rappresenta oggi un'infrastruttura per sostenere e amplificare la proiezione internazionale del vino italiano, un presidio organizzato che, a partire da Verona, opera con continuità per rafforzare la presenza delle nostre imprese sui mercati globali. In uno scenario tra i più complessi sotto il profilo geopolitico ed economico, caratterizzato da instabilità, ridefinizione delle rotte commerciali e crescente competizione internazionale, Veronafiere avverte con chiarezza la responsabilità di evolvere ulteriormente il proprio ruolo: non solo luogo di incontro del business, ma leva concreta per consolidare il posizionamento del settore e ampliarne le opportunità di sviluppo all'estero”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Bricolo (Veronafiere): "Asset a sostegno dell'export, a fianco delle aziende"

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