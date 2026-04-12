Vinitaly Lollobrigida Il vino racconta i nostri territori

A Verona, in occasione di Vinitaly, è stata presentata una bottiglia lunga trenta metri e alta dieci, con un'etichetta riportante la scritta “Dentro c'è l'Italia”. Questa bottiglia, di dimensioni eccezionali, contiene al suo interno i vitigni rappresentativi dei territori italiani, dall'estremo Nord fino al Sud del paese. La manifestazione ha dedicato attenzione al ruolo del vino nel raccontare le caratteristiche delle diverse zone di produzione.

VERONA (ITALPRESS) – Una bottiglia lunga trenta metri e alta dieci che reca sull'etichetta la scritta “Dentro c'è l'Italia”, perchè in una bottiglia grande cento volte il normale c'è spazio per contenere i vitigni che caratterizzano i territori italiani da Nord a Sud. E' questo il nuovo concept dello spazio espositivo del Ministero dell'Agricoltura alla 58ma edizione di Vinitaly. “Un modo per assaporare i nostri territori, per vedere e verificare il benessere dato dalla convivialità, dagli aromi, dalla storia che accompagna questo prodotto eccezionale che fa parte della nostra cultura, tradizione ed economia”, afferma Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Lollobrigida “Il vino racconta i nostri territori” The Wine Net a Vinitaly Tourism 2026 con uno stand condiviso: il vino cooperativo si racconta attraverso i suoi territoriVERONA – Dopo la partecipazione a Wine Paris e Prowein, The Wine Net, la Rete tra le eccellenze cooperative italiane, approda a Vinitaly aderendo al... Lombardia, un Vinitaly 2026 oltre il vino: territori, cucina ed enoturismoMilano, 2 aprile 2026 – Non solo vino ma anche territori, cucina, accoglienza e turismo.