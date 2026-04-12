A partire da domani a Verona, il sistema vitivinicolo del Lazio si presenta con 36 DOC, puntando a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali attraverso un’operazione di marketing territoriale coordinata. L’evento mira a promuovere le produzioni della regione e a far conoscere le caratteristiche distintive delle sue etichette. La partecipazione si inserisce in un contesto di iniziative dedicate al settore vinicolo che si svolgono nel capoluogo veneto.

Il sistema vitivinicolo del Lazio punta a conquistare i mercati internazionali attraverso un'operazione di marketing territoriale coordinata che si apre domani a Verona. La 58ª edizione di Vinitaly vedrà la partecipazione di 61 realtà tra consorzi e aziende, riunite in uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati presso l'ingresso Cangrande. L'inaugurazione ufficiale del Padiglione Lazio è fissata per domenica 12 aprile alle ore 12:30. L'area espositiva, concepita dagli architetti di Westway, è stat .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: il Lazio sbarca a Verona con 36 DOC per conquistare il mondo

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